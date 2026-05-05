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Quartier résidentiel Immense salon

Jérusalem, Israël
depuis
$1,93M
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ID: 36511
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem
  • Adresse
    HaPalmach, 1

À propos du complexe

Appartement récent dans immeuble luxueux avec gardien 24h/24, ascenseur, terrasse 16 m², vue sur le Mont du Temple, chauffage et climatisation, parking, environnement calme, disponible immédiatement.

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Jérusalem, Israël
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