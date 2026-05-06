  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Ashdod
  4. Quartier résidentiel Haut standing, luxueux, face a la mer, vue sur la mer, a ne pas manquer !

Quartier résidentiel Haut standing, luxueux, face a la mer, vue sur la mer, a ne pas manquer !

Ashdod, Israël
depuis
$1,22M
06/05/2026
$1,22M
05/05/2026
$1,22M
;
10
Laisser une demande
ID: 35539
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 06/05/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ashdod
  • Adresse
    HaDekel

À propos du complexe

À vendre – Appartement 5 pièces dans une résidence neuve, rue Hadekel, face à la mer Situé dans une résidence récente et sécurisée avec gardien, cet appartement spacieux de 5 pièces offre un cadre de vie idéal face à la mer. L’appartement est neuf, lumineux et bien agencé. Il comprend un mamad (pièce sécurisée), la climatisation intégrée, un parking souterrain privatif, ainsi que des prestations modernes et confortables. Emplacement de choix, à deux pas de la plage, des commerces, écoles et transports. Une opportunité rare d’habiter un bien de standing dans l’un des meilleurs emplacements d’Ashdod.

Localisation sur la carte

Ashdod, Israël
Épiceries
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Projet haut standing jerusalem
Jérusalem, Israël
depuis
$2,57M
Quartier résidentiel Charmant 3 pièces en exclusivité au cœur du centre-ville de hadera au calme
Hadera, Israël
depuis
$493,000
Quartier résidentiel Villa privée de luxe à vendre – neve hof, rishon lezion
Rishon LeZion, Israël
depuis
$2,55M
Quartier résidentiel Bonne opportunité
Ascalon, Israël
depuis
$632,400
Quartier résidentiel Appartement de charme a vendre a nahlaot , avec propriété du toit- jerusalem immobilier 026786595
Jérusalem, Israël
depuis
$1,08M
Vous regardez
Quartier résidentiel Haut standing, luxueux, face a la mer, vue sur la mer, a ne pas manquer !
Ashdod, Israël
depuis
$1,22M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel La pépite !!! nouveau programme en pré-vente a la marina a ashdod, le plus proche de la plage !
Quartier résidentiel La pépite !!! nouveau programme en pré-vente a la marina a ashdod, le plus proche de la plage !
Quartier résidentiel La pépite !!! nouveau programme en pré-vente a la marina a ashdod, le plus proche de la plage !
Quartier résidentiel La pépite !!! nouveau programme en pré-vente a la marina a ashdod, le plus proche de la plage !
Quartier résidentiel La pépite !!! nouveau programme en pré-vente a la marina a ashdod, le plus proche de la plage !
Quartier résidentiel La pépite !!! nouveau programme en pré-vente a la marina a ashdod, le plus proche de la plage !
Ashdod, Israël
depuis
$1,87M
La pépite !!! Nouveau programme en pré-vente a la Marina a Ashdod, le plus proche de la plage ! Appartements 5 pièces, lofts, rez de jardin avec piscine, penthouse avec piscine. Avantages : ensoleillé, le plus proche des bateaux, de la promenade et de la plage... Prestations de haut standin…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel 4 pièces neuf avec ascenseur, parking, cave et balcon
Quartier résidentiel 4 pièces neuf avec ascenseur, parking, cave et balcon
Quartier résidentiel 4 pièces neuf avec ascenseur, parking, cave et balcon
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,14M
Immeuble neuf. Étage élevé. 4 pièces avec grand balcon de 14m². Parking et cave inclus
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Appartement jardin unique avec piscine privÉe et parking
Quartier résidentiel Appartement jardin unique avec piscine privÉe et parking
Quartier résidentiel Appartement jardin unique avec piscine privÉe et parking
Quartier résidentiel Appartement jardin unique avec piscine privÉe et parking
Quartier résidentiel Appartement jardin unique avec piscine privÉe et parking
Afficher tout Quartier résidentiel Appartement jardin unique avec piscine privÉe et parking
Quartier résidentiel Appartement jardin unique avec piscine privÉe et parking
Tel-Aviv, Israël
depuis
$3,23M
APPARTEMENT JARDIN UNIQUE AVEC PISCINE PRIVÉE ET PARKING • 3 pièces • 2 chambres • 1 dressing • 1 salle de bain, 1 toilette • Entièrement meublé • 90 m² + 100 m² • Jardin privé avec piscine • Parking privé Place Habima / Boulevard Rothschild Prix : 9 500 000 ILS Contactez-nous pour plus d…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller