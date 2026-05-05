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Quartier résidentiel Bonne occasion

Jérusalem, Israël
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Quartier résidentiel Bonne occasion
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ID: 36503
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem
  • Adresse
    Dina, 8

À propos du complexe

Un appartement lumineux, TAMA 38, avancé, 3 directions aériennes, à proximité des jardins, écoles, cafés, commerces, centres commerciaux, bus, immédiatement

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Jérusalem, Israël
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