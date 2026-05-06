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Quartier résidentiel Superbe 2.5 pieces a vendre devant le park hayarkon dans un immeuble renove

Tel-Aviv, Israël
depuis
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ID: 35575
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Ussishkin, 42

À propos du complexe

À vendre en exclusivité, sur le parc Yarkon au 42, rue Ussishkin immeuble rénové en 2012 appartement de 2,5 pièces, 68 m² (surface brute) exposition est-ouest, ensoleillé 3e étage, avec ascenseur immeuble avec abri enregistrement de copropriété

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
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