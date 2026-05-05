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Quartier résidentiel À louer : superbe appartement de 4 pièces, spacieux et lumineux, avec vue directe sur la mer !

Netanya, Israël
depuis
$2,873
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7
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ID: 36492
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District centre
  • Région
    HaSharon Subdistrict
  • Ville
    Netanya
  • Adresse
    Nitsa

À propos du complexe

Rue Nitza, Netanya Cet appartement est idéal pour les amoureux de la mer, à seulement quelques pas de la magnifique promenade de Netanya. À proximité immédiate des cafés, restaurants, supermarchés et de la plage. Détails de l'appartement : • Immeuble HaTerrassa, face à la mer • Immeuble de standing avec 3 ascenseurs • Gardien présent 24h/24 et 7j/7 • Piscine • Salle de sport • Balcon avec vue mer ouverte • Parking souterrain inscrit au Tabou • Appartement grand, spacieux et très lumineux • Chambre sécurisée (mamad) • Deux salles de douche • Entièrement meublé – il ne vous reste plus qu'à poser vos valises

Localisation sur la carte

Netanya, Israël
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