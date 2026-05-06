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Quartier résidentiel Vous rêvez d'une maison neuve, de haut standing, sans travaux et parfaite pour votre famille ? bh, la voici !

Hadera, Israël
depuis
$4,59M
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ID: 36011
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Haïfa
  • Région
    Hadera Subdistrict
  • Ville
    Hadera
  • Adresse
    Brandeis, 22

À propos du complexe

BZH Nouvelle exclusivité, dans la catégorie « COLLECTION » du Département francophone de RE/MAX Hadera ✨ Vous rêvez d'une maison neuve, de haut standing, sans travaux et parfaite pour votre famille ? BH, la voici ! ✨ Maison de 6 pièces (165 m²) ✨ Maison comme neuve – seulement 3 ans ! ✨ Située dans le quartier très prisé et verdoyant de Brandeis, calme et résidentiel ✨ Décoration haut de gamme et raffinée ✨ Aucun mur mitoyen, comme une villa ! ✨ Très lumineuse, de grandes ouvertures et de bonnes vibrations ✨ Magnifique cuisine blanche de la marque « Segal Kitchens » avec un bar ✨ Superbe salon et salle à manger lumineux ✨ Bel espace de jardin avec une grande terrasse et des arbres fruitiers ✨ Suite parentale spacieuse avec dressing et une très belle vue ! ✨ 2 salles d'eau et 3 toilettes ✨ Mamad, climatisation et de nombreux équipements ✨ Et aussi un parking privé ! ✨ Emplacement idéal, très recherché : calme, résidentiel, proche du quartier du Park et du centre-ville ✨ Écoles, jardins d'enfants, synagogue et supermarché à proximité à pied ! ✨ Accès rapide aux routes 4, 6 et 9 ✨ Tout simplement, une maison de rêve ! BZH, qu'on puisse vous aider à réaliser le vôtre ! Pour plus d'informations : Ra'hel Benguigui, Votre agent immobilier, Département francophone de RE/MAX Hadera. Licence n° 313736

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Hadera, Israël
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