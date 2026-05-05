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Quartier résidentiel Penthouse de rêve !

Jérusalem, Israël
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$1,71M
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ID: 36299
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem
  • Adresse
    Emanuel Zisman, 20

À propos du complexe

Har-homa, Shlav guimel, très bel immeuble de qualité, 2 ascenseurs dont un shabbat, au 8e étage. Appartement de catalogue, unique, extrêmement bien agencé et avec goût. 173 m² net sur un seul plateau, 6 pièces, hauteur de plafonds de 3 m, lumineux, 4 orientations, salon cuisine très spacieux, superbe mirpeset de 80 m², (souccah) sur une vue imprenable, exposée Est (pas venteux), autorisation pour piscine, cuisine extérieure, 2 suites parentales dont une avec une belle terrasse, 3 salles d'eau+wc, beaux placards de rangement dans tout l'appartement, 2 parkings et une cave.

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Jérusalem, Israël
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