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Quartier résidentiel Akhziv - belle vue mer - bel appartement 5 piÈces

Nahariya, Israël
depuis
$872,040
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ID: 36377
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District nord
  • Région
    Acre Subdistrict
  • Village
    Nahariya
  • Adresse
    HaPnina

À propos du complexe

Dans le nouveau quartier d'Akhziv, bel appartement 5 pièces d'environ 120m2 avec terrasse de 20m2 et belle vue mer. Situé au 6e étage sur 8, il comprend cave, parking, 2 ascenseurs.

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Nahariya, Israël
Loisirs

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