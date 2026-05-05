  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Jérusalem
  4. Quartier résidentiel Jérusalem arnona

Quartier résidentiel Jérusalem arnona

Jérusalem, Israël
depuis
$1,20M
;
3
Laisser une demande
ID: 36484
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/05/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem
  • Adresse
    Derekh Hebron, 99

À propos du complexe

PROJET DE RÉSIDENCE ARNONA - Occupation : 30 avril 2029. Projet résidentiel dans le quartier d'Arnona. Deux immeubles de 22 étages Proche de la rue Ein Guedi et à proximité de la rue Hevron desservie par le tramway. Grand choix d'appartements spacieux de 3 et 5 pièces, ces immeubles comprennent également des mini-penthouses et des penthouses. La résidence comprend un club pour les résidents, une synagogue, une salle de sport, un hall d'entrée élégant et une crèche avec entrée indépendante.

Localisation sur la carte

Jérusalem, Israël
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Holyland golden heights
Jérusalem, Israël
depuis
$1,32M
Quartier résidentiel Appartement de rÊve À vendre rue nahalat binyamin, tel-aviv sur la zone piÉtonne
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,44M
Quartier résidentiel Nouveau programme résidentiel a ashdod 6eme arrondissement
Ashdod, Israël
depuis
$1,56M
Quartier résidentiel Nouveau projet à katamon jérusalem
Jérusalem, Israël
depuis
$1,78M
Quartier résidentiel Mini penthouse
Jérusalem, Israël
depuis
$3,68M
Vous regardez
Quartier résidentiel Jérusalem arnona
Jérusalem, Israël
depuis
$1,20M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Emplacement calme et pastoral
Quartier résidentiel Emplacement calme et pastoral
Quartier résidentiel Emplacement calme et pastoral
Jérusalem, Israël
depuis
$1,08M
Appartement de 4 pièces à Kiryat Yovel, proche du quartier Beit Vagan. Avec potentiel de projet de renouvellement urbain (Pinouy-Binouy) - 60 % des copropriétaires ont déjà signé. Une véritable opportunité à saisir !
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Villa prestigieuse a vendre a gan yavne
Quartier résidentiel Villa prestigieuse a vendre a gan yavne
Quartier résidentiel Villa prestigieuse a vendre a gan yavne
Quartier résidentiel Villa prestigieuse a vendre a gan yavne
Quartier résidentiel Villa prestigieuse a vendre a gan yavne
Afficher tout Quartier résidentiel Villa prestigieuse a vendre a gan yavne
Quartier résidentiel Villa prestigieuse a vendre a gan yavne
Gan Yavné, Israël
depuis
$3,82M
Villa prestigieuse a vendre a Gan Yavne Sur un terrain de 500 m2, villa avec piscine 8 mètres sur 4 mètres. Au rez de chaussé séjour cuisine salon et mamad et au 1er étage 4 chambres 2 salles de bains et une terrasse Villa d'exception a quelques minutes d'Ashdod, pas sérieux s'abstenir SVP
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Magnifique penthouse 4 pièces avec terrasse 80m2 soucca
Quartier résidentiel Magnifique penthouse 4 pièces avec terrasse 80m2 soucca
Quartier résidentiel Magnifique penthouse 4 pièces avec terrasse 80m2 soucca
Quartier résidentiel Magnifique penthouse 4 pièces avec terrasse 80m2 soucca
Quartier résidentiel Magnifique penthouse 4 pièces avec terrasse 80m2 soucca
Afficher tout Quartier résidentiel Magnifique penthouse 4 pièces avec terrasse 80m2 soucca
Quartier résidentiel Magnifique penthouse 4 pièces avec terrasse 80m2 soucca
Jérusalem, Israël
depuis
$2,95M
Vous achetez un 4 pièces – vous obtenez 132 m² + une terrasse de 25 m² !! Immeuble neuf après projet Tama 38, avec lobby et ascenseur ! Penthouse 4 pièces, 80 m² habitables, avec une immense terrasse de 80 m² – entièrement soucca, offrant une vue panoramique exceptionnelle. Environ 35 m² d…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller