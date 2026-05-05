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Quartier résidentiel Très bien entretenu, avec cave

Ascalon, Israël
depuis
$605,020
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ID: 36450
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ascalon
  • Adresse
    Yiftah HaGiladi

À propos du complexe

Dans le quartier de Barnea, appartement 4 pièces spacieux, avec cave

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Ascalon, Israël
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