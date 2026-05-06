  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Ashdod
  4. Quartier résidentiel Epoustouflant !!!! 4 pieces a vendre a ashdod, residence avec piscine de reve

Quartier résidentiel Epoustouflant !!!! 4 pieces a vendre a ashdod, residence avec piscine de reve

Ashdod, Israël
depuis
$1,27M
;
10
Laisser une demande
ID: 36085
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/05/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ashdod
  • Adresse
    Zahal

À propos du complexe

À Vendre – Appartement 4 pièces exceptionnel à Ashdod, Résidence Dimri Situé au 12e étage de la résidence la plus convoitée d’Ashdod, cet appartement de 4 pièces vous séduira par ses volumes, son emplacement et sa vue mer à couper le souffle. D’une superficie impressionnante de 148 m², avec une terrasse de 15 m² exposée face à la mer, ce bien offre un cadre de vie lumineux, spacieux et élégant. Il comprend un salon généreux, une cuisine ouverte, trois chambres dont une suite parentale, un mamad (pièce sécurisée), la climatisation intégrale et une place de parking privée. La résidence Dimri met à disposition des prestations haut de gamme : piscine magnifique, sauna, salle de sport moderne, sécurité renforcée et espaces communs soignés. Idéalement située, à proximité immédiate des commerces, écoles, transports et à quelques minutes des plages. Un bien rare sur le marché. Visite sur rendez-vous uniquement.

Localisation sur la carte

Ashdod, Israël
Soins de santé
Épiceries
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Nouveaux bureaux en location dans tour très demandée sur givat shaul
Jérusalem, Israël
depuis
$3,336
Quartier résidentiel Appartement de 5 pièces neuf de 133m² avec 22m² de terrasse au 14ème étage à kiriat yovel jérusalem
Jérusalem, Israël
depuis
$1,47M
Quartier résidentiel 3 pièces + balcon neuf proche mer
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,80M
Quartier résidentiel Nouveau projet à katamon jérusalem
Jérusalem, Israël
depuis
$1,78M
Quartier résidentiel Baka - maison arabe
Jérusalem, Israël
depuis
$3,99M
Vous regardez
Quartier résidentiel Epoustouflant !!!! 4 pieces a vendre a ashdod, residence avec piscine de reve
Ashdod, Israël
depuis
$1,27M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Magnifique 4 pièces avec terrasse vue mer
Quartier résidentiel Magnifique 4 pièces avec terrasse vue mer
Quartier résidentiel Magnifique 4 pièces avec terrasse vue mer
Quartier résidentiel Magnifique 4 pièces avec terrasse vue mer
Quartier résidentiel Magnifique 4 pièces avec terrasse vue mer
Quartier résidentiel Magnifique 4 pièces avec terrasse vue mer
Quartier résidentiel Magnifique 4 pièces avec terrasse vue mer
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,75M
Immeuble de standing à 50m de la mer. Magnifique 4 pièces de 90m² + 14m² de terrasse vue mer. Étage élevé, très lumineux, appartement de standing, 2 salles de bains, 2 toilettes, parking au cadastre ! Produit unique en exclusivité
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Rav kook 8 – netanya | l’adresse idéale entre mer et centre-ville - jerusalem immobilier 026786595
Quartier résidentiel Rav kook 8 – netanya | l’adresse idéale entre mer et centre-ville - jerusalem immobilier 026786595
Quartier résidentiel Rav kook 8 – netanya | l’adresse idéale entre mer et centre-ville - jerusalem immobilier 026786595
Quartier résidentiel Rav kook 8 – netanya | l’adresse idéale entre mer et centre-ville - jerusalem immobilier 026786595
Quartier résidentiel Rav kook 8 – netanya | l’adresse idéale entre mer et centre-ville - jerusalem immobilier 026786595
Afficher tout Quartier résidentiel Rav kook 8 – netanya | l’adresse idéale entre mer et centre-ville - jerusalem immobilier 026786595
Quartier résidentiel Rav kook 8 – netanya | l’adresse idéale entre mer et centre-ville - jerusalem immobilier 026786595
Netanya, Israël
depuis
$784,160
À seulement quelques pas du Kikar Haatzmaout et des plages de Netanya, dans un immeuble récemment rénové, découvrez ce magnifique appartement de 4 pièces situé au 3e étage sur 8 avec ascenseur. Grand séjour lumineux avec cuisine ouverte moderne, trois expositions (sud, nord, ouest) assurant …
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Spécial investisseur
Quartier résidentiel Spécial investisseur
Quartier résidentiel Spécial investisseur
Quartier résidentiel Spécial investisseur
Quartier résidentiel Spécial investisseur
Quartier résidentiel Spécial investisseur
Quartier résidentiel Spécial investisseur
Ascalon, Israël
depuis
$354,900
Opportunité spéciale pour investisseur
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller