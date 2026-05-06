  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Jérusalem
  4. Quartier résidentiel Projet haut standing jerusalem

Quartier résidentiel Projet haut standing jerusalem

Jérusalem, Israël
depuis
$2,57M
;
6
Laisser une demande
ID: 36228
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/05/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem
  • Adresse
    Moshe Kleinman, 12

À propos du complexe

Découvrez le Luxe au Cœur de Jérusalem. Situé à Kiriat Yovel, ce projet immobilier d'exception vous offre l'opportunité de vivre dans une résidence haut de gamme alliant confort et modernité. Composée d'appartements de 2 à 5 pièces, cette nouvelle réalisation est un véritable joyau de l'immobilier. Emplacement Idéal . Profitez d'un accès facile aux transports publics, avec le tramway à deux pas, et explorez les attractions de la ville : seulement 8 minutes du Shouk Mahane Yehuda et 15 minutes de la célèbre Mamila et de la vieille ville. Caractéristiques du Projet Vues panoramiques sur la forêt d’Ein Kerem ,venez visiter les plus grands musées de Jérusalem. Parking souterrain sécurisé avec portail électrique. Revêtement extérieur en pierre authentique de Jérusalem. Lobby élégant meublé avec des matériaux de luxe. Fenêtres à double vitrage avec cadre en aluminium. 3 ascenseurs de luxe , y compris ascenseurs de shabbat. Espaces de divertissement variés, jardin paysager, bibliothèque, billard et grande synagogue. Salon privé haut de gamme. Espace réservé pour les Souccot. Caractéristiques des Appartements : Système de maison intelligente pour une gestion optimale de l'électricité. Cuisine haut de gamme de marques reconnues. Robinetterie mitigeur dans toutes les pièces. Dallage en porcelaine de granit 100/100. Meubles de salle de bain inclus. Climatisation Inverter VRF pour un confort maximal. Prises de gaz, d'eau et d'électricité sur le balcon principal. Accessoires électriques modernes et esthétiques. Toilettes suspendues. Pour plus d'informations, contactez Mardochee Khayat au 0523362121.** Venez découvrir un nouveau standard de vie à Jérusalem !

Localisation sur la carte

Jérusalem, Israël
Soins de santé
Épiceries
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Superbe 3 pièces rénové – quartier sud de bat yam
Bat Yam, Israël
depuis
$672,620
Quartier résidentiel À vendre - appartement 3 piÈces haut de gamme - immeuble rÉcent - Étage 4 avec vue dÉgagÉe
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,79M
Quartier résidentiel Presale - projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam - conditions negociees agence
Bat Yam, Israël
depuis
$4,38M
Quartier résidentiel Nouveau projet à ramat bet shemesh - 3-4-5 pièces, rez-de-jardin et penthouses
Bet Shemesh, Israël
depuis
$878,800
Quartier résidentiel Spécial investisseur
Ascalon, Israël
depuis
$354,900
Vous regardez
Quartier résidentiel Projet haut standing jerusalem
Jérusalem, Israël
depuis
$2,57M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Beau 5 pièces spacieux proche de la mer avec cave
Quartier résidentiel Beau 5 pièces spacieux proche de la mer avec cave
Quartier résidentiel Beau 5 pièces spacieux proche de la mer avec cave
Quartier résidentiel Beau 5 pièces spacieux proche de la mer avec cave
Quartier résidentiel Beau 5 pièces spacieux proche de la mer avec cave
Afficher tout Quartier résidentiel Beau 5 pièces spacieux proche de la mer avec cave
Quartier résidentiel Beau 5 pièces spacieux proche de la mer avec cave
Ascalon, Israël
depuis
$625,300
Beau 5 pièces dans le quartier Barnea, proche de la mer, avec cave et parking
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Avec terrasse, calme, investi, a ne pas manquer !, agréable, neuf
Quartier résidentiel Avec terrasse, calme, investi, a ne pas manquer !, agréable, neuf
Quartier résidentiel Avec terrasse, calme, investi, a ne pas manquer !, agréable, neuf
Quartier résidentiel Avec terrasse, calme, investi, a ne pas manquer !, agréable, neuf
Quartier résidentiel Avec terrasse, calme, investi, a ne pas manquer !, agréable, neuf
Afficher tout Quartier résidentiel Avec terrasse, calme, investi, a ne pas manquer !, agréable, neuf
Quartier résidentiel Avec terrasse, calme, investi, a ne pas manquer !, agréable, neuf
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,15M
Dans le fameux projet Park Tlv. appartement de 4 pièces dans un immeuble neuf, 100 m2 avec terrasse 3 chambres à coucher + grand séjour 2 salles de bains 17 eme étage avec 2 salles de bains, VUE SUBLIME 3 ascenseurs parking A NE PAS MANQUER, Excellent investissement
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Une adresse stratégique à jérusalem : borochov – kiryat hayovel, jérusalem
Quartier résidentiel Une adresse stratégique à jérusalem : borochov – kiryat hayovel, jérusalem
Quartier résidentiel Une adresse stratégique à jérusalem : borochov – kiryat hayovel, jérusalem
Quartier résidentiel Une adresse stratégique à jérusalem : borochov – kiryat hayovel, jérusalem
Quartier résidentiel Une adresse stratégique à jérusalem : borochov – kiryat hayovel, jérusalem
Quartier résidentiel Une adresse stratégique à jérusalem : borochov – kiryat hayovel, jérusalem
Quartier résidentiel Une adresse stratégique à jérusalem : borochov – kiryat hayovel, jérusalem
Jérusalem, Israël
depuis
$2,23M
Borochov – Kiryat HaYovel, Jérusalem Une adresse prestigieuse au cœur d’un quartier en plein essor Votre nouvelle vie commence ici Découvrez un projet résidentiel unique sur la rue Borochov, l’une des adresses les plus prisées de Kiryat HaYovel. Un quartier calme et verdoyant, à quelques mi…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller