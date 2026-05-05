  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Ashdod
  4. Quartier résidentiel Penthouse a ashdod a fort potentiel vue sur mer

Quartier résidentiel Penthouse a ashdod a fort potentiel vue sur mer

Ashdod, Israël
depuis
$1,35M
;
8
Laisser une demande
ID: 36395
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/05/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ashdod
  • Adresse
    HaTzolelim, 1

À propos du complexe

Penthouse a Ashdod a fort potentiel vue sur mer. Emplacement stratégique. 5 pièces transformé en 4 avec cave et parking privé. Ascenseur arrive directement dans le Penthouse

Localisation sur la carte

Ashdod, Israël
Épiceries
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel À proximité de la mer et de la plage du hilton, magnifique appartement meublé 4 pièces, entièrement rénové avec des matériaux de haute qualité, neuf, avec parking standard.
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1
Quartier résidentiel Projet résidentiel unique redéfinissant l'art de vivre de luxe dans un quartier dynamique d'ashkelon
Ascalon, Israël
depuis
$676,000
Quartier résidentiel Nouveau projet en presale - rue kadoshei kaire - bat yam
Bat Yam, Israël
depuis
$3,07M
Quartier résidentiel Projet d'exception rue shenkin - appartements 2 a 5 pieces haut de gamme
Tel-Aviv, Israël
depuis
$7,63M
Quartier résidentiel En plein centre-ville de jérusalem kiryat haleom
Jérusalem, Israël
depuis
$2,704
Vous regardez
Quartier résidentiel Penthouse a ashdod a fort potentiel vue sur mer
Ashdod, Israël
depuis
$1,35M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Superbe duplex 3 pièces terrasse vue mer
Quartier résidentiel Superbe duplex 3 pièces terrasse vue mer
Quartier résidentiel Superbe duplex 3 pièces terrasse vue mer
Quartier résidentiel Superbe duplex 3 pièces terrasse vue mer
Quartier résidentiel Superbe duplex 3 pièces terrasse vue mer
Afficher tout Quartier résidentiel Superbe duplex 3 pièces terrasse vue mer
Quartier résidentiel Superbe duplex 3 pièces terrasse vue mer
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,64M
Magnifique Duplex 3 Pièces avec Terrasse – Bograshov / Ben Yehuda • Duplex 3 pièces • 2 chambres • 2 salles de douche • 5e étage avec ascenseur • 70 m² + 20 m² de terrasse • Vue mer Ben Yehuda / Bograshov Prix : 4,850,000 ₪ Charges de copropriété : 300 ₪ / mois
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Jérusalem arnona
Quartier résidentiel Jérusalem arnona
Quartier résidentiel Jérusalem arnona
Quartier résidentiel Jérusalem arnona
Jérusalem, Israël
depuis
$1,20M
PROJET DE RÉSIDENCE ARNONA - Occupation : 30 avril 2029. Projet résidentiel dans le quartier d'Arnona. Deux immeubles de 22 étages Proche de la rue Ein Guedi et à proximité de la rue Hevron desservie par le tramway. Grand choix d'appartements spacieux de 3 et 5 pièces, ces immeubles compr…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Superbe penthouse entre le parc et la mer
Quartier résidentiel Superbe penthouse entre le parc et la mer
Quartier résidentiel Superbe penthouse entre le parc et la mer
Quartier résidentiel Superbe penthouse entre le parc et la mer
Quartier résidentiel Superbe penthouse entre le parc et la mer
Tel-Aviv, Israël
depuis
$19,50M
Penthouse de luxe dans le Vieux Nord avec vue sur la ville et la mer. 4.5 pièces de 168 m² avec 2 balcons de 48 m² et 26 m². Superbe terrasse privée sur le toit de 40 m². 3 grandes chambres et une plus petite. 3 salles de bains. Immeuble neuf haut de gamme avec ascenseur et 2 places de parki…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller