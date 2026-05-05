  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Gan Yavné
  4. Quartier résidentiel Villa prestigieuse a vendre a gan yavne

Quartier résidentiel Villa prestigieuse a vendre a gan yavne

Gan Yavné, Israël
depuis
$3,82M
;
20
Laisser une demande
ID: 36442
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/05/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District centre
  • Région
    Rehovot Subdistrict
  • Village
    Gan Yavné

À propos du complexe

Villa prestigieuse a vendre a Gan Yavne Sur un terrain de 500 m2, villa avec piscine 8 mètres sur 4 mètres. Au rez de chaussé séjour cuisine salon et mamad et au 1er étage 4 chambres 2 salles de bains et une terrasse Villa d'exception a quelques minutes d'Ashdod, pas sérieux s'abstenir SVP

Localisation sur la carte

Gan Yavné, Israël
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Résidence services seniors haut de gamme à har homa - jerusalem immobilier 026786595
Jérusalem, Israël
depuis
$608,400
Quartier résidentiel Herzog 49 – perle rare aux portes de rehavia
Jérusalem, Israël
depuis
$1,21M
Quartier résidentiel Neuf, vue sur la mer
Nahariya, Israël
depuis
$777,400
Quartier résidentiel Projet rue nahalat benyamin, a 20m de la coulee verte - forte opportunite pour investissement
Tel-Aviv, Israël
depuis
$5,49M
Quartier résidentiel En plein cœur du centre-ville de jérusalem
Jérusalem, Israël
depuis
$895,700
Vous regardez
Quartier résidentiel Villa prestigieuse a vendre a gan yavne
Gan Yavné, Israël
depuis
$3,82M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel A ne pas manquer !
Quartier résidentiel A ne pas manquer !
Quartier résidentiel A ne pas manquer !
Quartier résidentiel A ne pas manquer !
Quartier résidentiel A ne pas manquer !
Afficher tout Quartier résidentiel A ne pas manquer !
Quartier résidentiel A ne pas manquer !
Ascalon, Israël
depuis
$567,840
appartement 4 pcs dimri 3e etage vue degagee bien entretenue projet de qualite seulement 2 par pallier
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Projet neuf quartier katamonim du 3 au 6 pièces jérusalem
Quartier résidentiel Projet neuf quartier katamonim du 3 au 6 pièces jérusalem
Quartier résidentiel Projet neuf quartier katamonim du 3 au 6 pièces jérusalem
Quartier résidentiel Projet neuf quartier katamonim du 3 au 6 pièces jérusalem
Quartier résidentiel Projet neuf quartier katamonim du 3 au 6 pièces jérusalem
Quartier résidentiel Projet neuf quartier katamonim du 3 au 6 pièces jérusalem
Quartier résidentiel Projet neuf quartier katamonim du 3 au 6 pièces jérusalem
Jérusalem, Israël
depuis
$1,42M
Projet neuf de 4 immeubles de 10 et 12 étages avec des appartements du 3 au 6 pièces. Situé dans le quartier de Katamonim, proche de Katamon Hayeshana, 5 minutes à pied de la rue Rachel Imenou, proche des cafés et restaurants de la rue Emek Refaim, à 5 mn à pied du centre-ville, et d'établis…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Tournez la clé ! brossez-vous les dents ! et dormez…
Quartier résidentiel Tournez la clé ! brossez-vous les dents ! et dormez…
Quartier résidentiel Tournez la clé ! brossez-vous les dents ! et dormez…
Quartier résidentiel Tournez la clé ! brossez-vous les dents ! et dormez…
Quartier résidentiel Tournez la clé ! brossez-vous les dents ! et dormez…
Afficher tout Quartier résidentiel Tournez la clé ! brossez-vous les dents ! et dormez…
Quartier résidentiel Tournez la clé ! brossez-vous les dents ! et dormez…
Hadera, Israël
depuis
$4,00M
BZH Vous n'aurez pas besoin d'investir un seul shekel dans cette maison ! Entrez, profitez et laissez-vous séduire par le luxe qu'elle offre ! Le département francophone RE/MAX Hadera by Ra'hel Benguigui vous présente en exclusivité une somptueuse maison dans le quartier résidentiel et pavi…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller