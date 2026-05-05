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Quartier résidentiel Sublime appartement à ashdod avec vue mer imprenable

Ashdod, Israël
depuis
$1,59M
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6
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ID: 36438
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ashdod
  • Adresse
    Kinneret

À propos du complexe

Sublime appartement dans un immeuble neuf, 5 pièces transformé en 4, à "Youd Alef" rue Kineret. Vue mer imprenable, ensoleillé, prestations de haut standing. Pas sérieux s'abstenir.

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Ashdod, Israël
Loisirs

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