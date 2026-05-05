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Quartier résidentiel Projet d'exception rue shenkin - appartements 2 a 5 pieces haut de gamme

Tel-Aviv, Israël
depuis
$15,37M
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4
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ID: 36341
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Melchet, 23

À propos du complexe

Projet rare et prestigieux dans un immeuble indépendant de seulement 23 appartements exclusifs. Emplacement premium au cœur de la mythique rue Shenkin, à deux pas du marché Carmel, du boulevard Rothschild et des plages. Appartements de 2 à 5 pièces, lumineux et spacieux, avec grandes terrasses et stationnement privé pour certains. Architecture signée Yaniv Prado, alliant design contemporain et authenticité de l’âme tel-avivienne. Construction en cours

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Tel-Aviv, Israël
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