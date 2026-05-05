  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Nahariya
  4. Quartier résidentiel Vue sur la mer

Quartier résidentiel Vue sur la mer

Nahariya, Israël
depuis
$760,500
;
9
Laisser une demande
ID: 36470
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/05/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District nord
  • Région
    Acre Subdistrict
  • Village
    Nahariya

À propos du complexe

Akhziv — Superbe 5 pièces à vendre Splendide vue mer 125 m² + terrasse 20 m² (vue mer) Ascenseur • Parking • Mamad

Localisation sur la carte

Nahariya, Israël
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Nouveau projet ramat sharet jérusalem
Jérusalem, Israël
depuis
$1,49M
Quartier résidentiel Projet rue yekhezkel * residence de prestige au cŒur du nord ancien de tel-aviv
Tel-Aviv, Israël
depuis
$5,68M
Quartier résidentiel Bat yam projet neuf en prevente proche mer et tramway
Bat Yam, Israël
depuis
$2,37M
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, agréable, bel appartement
Ascalon, Israël
depuis
$669,240
Quartier résidentiel Superbe appartement de 4 pièces comme neuf en bord de mer de hadera, à givat olga !
Hadera, Israël
depuis
$2,63M
Vous regardez
Quartier résidentiel Vue sur la mer
Nahariya, Israël
depuis
$760,500
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Appartement à vendre à jérusalem
Quartier résidentiel Appartement à vendre à jérusalem
Jérusalem, Israël
depuis
$1,16M
4 pièces à vendre dans un immeuble de charme situé au cœur d'une atmosphère pastorale à Jérusalem et à seulement quelques minutes à pied de Baka. Proche de tout : écoles, synagogues, centres culturels et de divertissement et bien sûr de la vieille ville. Le bâtiment dispose d'un ascenseur et…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Projet d'exception rue shenkin - appartements 2 a 5 pieces haut de gamme
Quartier résidentiel Projet d'exception rue shenkin - appartements 2 a 5 pieces haut de gamme
Quartier résidentiel Projet d'exception rue shenkin - appartements 2 a 5 pieces haut de gamme
Quartier résidentiel Projet d'exception rue shenkin - appartements 2 a 5 pieces haut de gamme
Quartier résidentiel Projet d'exception rue shenkin - appartements 2 a 5 pieces haut de gamme
Tel-Aviv, Israël
depuis
$7,63M
Projet rare et prestigieux dans un immeuble indépendant de seulement 23 appartements exclusifs. Emplacement premium au cœur de la mythique rue Shenkin, à deux pas du marché Carmel, du boulevard Rothschild et des plages. Appartements de 2 à 5 pièces, lumineux et spacieux, avec grandes terra…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel À vendre - appartement 3 piÈces au cŒur de neve tzedek
Quartier résidentiel À vendre - appartement 3 piÈces au cŒur de neve tzedek
Quartier résidentiel À vendre - appartement 3 piÈces au cŒur de neve tzedek
Quartier résidentiel À vendre - appartement 3 piÈces au cŒur de neve tzedek
Quartier résidentiel À vendre - appartement 3 piÈces au cŒur de neve tzedek
Quartier résidentiel À vendre - appartement 3 piÈces au cŒur de neve tzedek
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,20M
À VENDRE - APPARTEMENT TOUT JUSTE LIVRÉ 3 PIÈCES AU CŒUR DE NEVE TZEDEK 64 m² habitables + deux balcons (5,05 m² et 6,05 m²) 1er étage élevé 2 chambres a couché dont un mamad 1 salle de bain 2 balcons Exposition nord-ouest Parking privé robotic Emplacement exceptionnel : à 2 minutes du b…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller