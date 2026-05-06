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Quartier résidentiel Superbe 3 pieces a soutine dans projet neuf avec parking et mamad

Tel-Aviv, Israël
depuis
$4,69M
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11
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ID: 35567
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Soutine, Ambassade de Pologne

À propos du complexe

À vendre en exclusivité ! 15, rue Soutine (En construction avancée) Rue calme et prestigieuse près de la place Rabin Pendant les travaux de démolition et de construction du TAMA 1er étage 3 pièces 68,2 m² plus 14 balcons Face à Soutine ! (Orientation sud-est) Parking souterrain régulier Vaste parking et rangements. Loyer : 9 000 NIS Nouveau projet « Horizon » Occupation prévue : T1 2026

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
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Épiceries
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