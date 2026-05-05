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Quartier résidentiel Magnifique maison

Jérusalem, Israël
depuis
$6,15M
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9
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ID: 36502
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem
  • Adresse
    Emek Refaim, 42

À propos du complexe

Magnifique maison 7 pièces (300 m²) sur 3 niveaux avec ascenseur prive, jardin privatif (175 m²), belle terrasse de toit (100 m²), calme, pastoral et verdoyante, 2 parkings, 2 grandes caves, sous-sol, droit de construction

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Jérusalem, Israël
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Loisirs

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