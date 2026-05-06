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Quartier résidentiel A ne pas manquer !, bon emplacement, bonne affaire, bonne occasion, proche de la mer

Bat Yam, Israël
depuis
$618,540
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9
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ID: 35970
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Bat Yam
  • Adresse
    HaRav Kokis

À propos du complexe

BAT YAM - Dans un emplacement idéal, à seulement 100 mètres de la plage et de la promenade très prisée de la ville ! Situé dans une petite rue calme – rue Jabotinsky Bel immeuble bien entretenu avec digicode et abri Appartement de 2,5 pièces d’environ 65 m² 1er étage sur 7 avec ascenseur Appartement rénové et agréable, très lumineux et calme ! Emplacement fantastique : à environ 50 mètres du tramway léger et à 100 mètres du front de mer ! L’appartement est loué et convient aussi bien pour y habiter que pour un investissement !

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Bat Yam, Israël
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