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Quartier résidentiel Superbe 5 pièces en duplex a vendre a ashdod

Ashdod, Israël
depuis
$1,99M
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20
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ID: 36382
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ashdod
  • Adresse
    Exodus, 5

À propos du complexe

À Vendre : Superbe Appartement 5 Pièces en Duplex à la Marina d'Ashdod Haut Standing - À 2 Minutes de la Plage Nous vous proposons ce magnifique appartement de 5 pièces en duplex, situé dans l'un des quartiers les plus prisés d'Ashdod, à deux pas de la plage et de la Marina. Idéalement situé, cet appartement offre une vue imprenable et un cadre de vie exceptionnel, à proximité immédiate de toutes les commodités. Caractéristiques du bien : Surface : 150 m² répartis sur deux niveaux 5 pièces : Spacieux salon lumineux, 4 chambres confortables, 2 salles de bain modernes Cuisine ouverte entièrement équipée, avec des matériaux de haute qualité Terrasse privée : Profitez d’une vue dégagée sur la mer et la Marina Double exposition : L'appartement bénéficie d’une lumière naturelle tout au long de la journée Stationnement privé Points forts : Emplacement privilégié à seulement 2 minutes à pied de la plage, pour profiter pleinement des plaisirs marins Quartier résidentiel calme et sécurisé, proche de tous les commerces, restaurants, écoles et transports Prestations haut de gamme : Climatisation centralisée, Matériaux de finition soignés Ce bien rare et d'exception est parfait pour ceux qui recherchent un cadre de vie raffiné, à la fois moderne et confortable, dans l'une des zones les plus prisées d'Israël. N'attendez plus pour visiter ce bien unique ! Contactez-nous dès aujourd'hui pour planifier une visite et découvrir tout ce que cet appartement d'exception a à offrir.

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Ashdod, Israël
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