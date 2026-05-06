  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Bat Yam
  4. Quartier résidentiel Bat yam tres bel appartement neuf 2eme ligne de mer

Quartier résidentiel Bat yam tres bel appartement neuf 2eme ligne de mer

Bat Yam, Israël
depuis
$2,45M
;
4
Laisser une demande
ID: 35672
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/05/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Bat Yam
  • Adresse
    Masarik

À propos du complexe

Appartement 4 pièces en 2ᵉ ligne de mer à Bat Yam Situé à proximité de l’avenue Ha’Atsmaout, dans un quartier très recherché de Bat Yam, à deux pas du Tramway, Supermarchés et commerces, Plage et bord de mer, Synagogues, Parcs pour enfants... Surface de 95 m² habitables + Balcon de 12 m². Mamad (pièce sécurisée) extra grand Suite parentale avec salle de douche & WC Grande salle de bain avec baignoire (idéale pour enfants) Séjour spacieux et très lumineux en façade Exposition plein Est Vendu avec 1 Place de parking Entrée immédiate

Localisation sur la carte

Bat Yam, Israël
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Résidence services seniors haut de gamme à har homa - jerusalem immobilier 026786595
Jérusalem, Israël
depuis
$1,53M
Quartier résidentiel Un vrai avantage : permis validé et structure déjà en place
Petah Tikva Subdistrict, Israël
depuis
$5,25M
Quartier résidentiel Excellent emplacement
Raanana, Israël
depuis
$2,90M
Quartier résidentiel Maison privative avec piscine
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,30M
Quartier résidentiel Projet neuf a harish
Harish, Israël
depuis
$1,01M
Vous regardez
Quartier résidentiel Bat yam tres bel appartement neuf 2eme ligne de mer
Bat Yam, Israël
depuis
$2,45M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Duplex rare, spacieux et lumineux en plein centre-ville de hadera avec une terrasse souccah ! potentiel exceptionnel !
Quartier résidentiel Duplex rare, spacieux et lumineux en plein centre-ville de hadera avec une terrasse souccah ! potentiel exceptionnel !
Quartier résidentiel Duplex rare, spacieux et lumineux en plein centre-ville de hadera avec une terrasse souccah ! potentiel exceptionnel !
Quartier résidentiel Duplex rare, spacieux et lumineux en plein centre-ville de hadera avec une terrasse souccah ! potentiel exceptionnel !
Quartier résidentiel Duplex rare, spacieux et lumineux en plein centre-ville de hadera avec une terrasse souccah ! potentiel exceptionnel !
Afficher tout Quartier résidentiel Duplex rare, spacieux et lumineux en plein centre-ville de hadera avec une terrasse souccah ! potentiel exceptionnel !
Quartier résidentiel Duplex rare, spacieux et lumineux en plein centre-ville de hadera avec une terrasse souccah ! potentiel exceptionnel !
Hadera, Israël
depuis
$676,600
BZH RE/MAX Hadera by Ra'hel Benguigui vous propose un rare duplex-penthouse avec de beaux volumes, très bien situé au centre-ville et côté cour ! Caractéristiques : - Un duplex d'environ 150 m² à l'origine 5 pièces transformé en 4 pièces ! - Aux 5ème et 6ème étages, - Cuisine agréable, équi…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Espace de bureaux premium dans immeuble boutique – talpiot
Quartier résidentiel Espace de bureaux premium dans immeuble boutique – talpiot
Quartier résidentiel Espace de bureaux premium dans immeuble boutique – talpiot
Quartier résidentiel Espace de bureaux premium dans immeuble boutique – talpiot
Quartier résidentiel Espace de bureaux premium dans immeuble boutique – talpiot
Afficher tout Quartier résidentiel Espace de bureaux premium dans immeuble boutique – talpiot
Quartier résidentiel Espace de bureaux premium dans immeuble boutique – talpiot
Jérusalem, Israël
depuis
$52,820
NOUVEAUTÉ SUR LE MARCHÉ ! À louer rue Yad Haroutzim, au cœur du pôle commercial et d’affaires de Talpiot, avec un accès rapide aux principaux axes routiers. Situé dans un immeuble boutique calme et de qualité, avec un lobby accueillant, gardien, ascenseurs et parking souterrain avec possibi…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Sublime 3 pièces + balcon / ascenseur
Quartier résidentiel Sublime 3 pièces + balcon / ascenseur
Quartier résidentiel Sublime 3 pièces + balcon / ascenseur
Quartier résidentiel Sublime 3 pièces + balcon / ascenseur
Quartier résidentiel Sublime 3 pièces + balcon / ascenseur
Quartier résidentiel Sublime 3 pièces + balcon / ascenseur
Quartier résidentiel Sublime 3 pièces + balcon / ascenseur
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,19M
Appartement entièrement refait à neuf. Immeuble avec ascenseur / digicode. Meublé et équipé. À 5 min de la mer. Disponible immédiatement
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller