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Quartier résidentiel Beau rez-de-jardin

Nahariya, Israël
depuis
$1,622
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ID: 36409
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District nord
  • Région
    Acre Subdistrict
  • Village
    Nahariya
  • Adresse
    Sderot Sachlav

À propos du complexe

Beau rez-de-jardin 4/5 pièces. Il a tout : balcon, jardin, mamad, cave, parking. Quartier résidentiel à 15 min à pied du centre-ville. Références sérieuses demandées.

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Nahariya, Israël
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