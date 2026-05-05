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Quartier résidentiel Magnifique appartement a vendre en bord de mer a ashdod

Ashdod, Israël
depuis
$1,42M
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ID: 36381
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ashdod
  • Adresse
    HaDekel

À propos du complexe

Magnifique appartement a vendre a Ashdod 5 pièces transformé en 4, dans résidence de standing avec concierge 24/24 , salle de sport, 4ascenseurs dont un de shabat . Appartement 150 m2 et 16 m2 de terrasse pleine vue mer. Cave 9m2 , matériaux haut de gamme, climatisation, parking, et a 2 pas de la plage

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Ashdod, Israël
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