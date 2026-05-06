  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Hadera
  4. Quartier résidentiel Tournez la clé ! brossez-vous les dents ! et dormez…

Quartier résidentiel Tournez la clé ! brossez-vous les dents ! et dormez…

Hadera, Israël
depuis
$4,00M
;
10
Laisser une demande
ID: 36013
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/05/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Haïfa
  • Région
    Hadera Subdistrict
  • Ville
    Hadera
  • Adresse
    Tiomkin, 1

À propos du complexe

BZH Vous n'aurez pas besoin d'investir un seul shekel dans cette maison ! Entrez, profitez et laissez-vous séduire par le luxe qu'elle offre ! Le département francophone RE/MAX Hadera by Ra'hel Benguigui vous présente en exclusivité une somptueuse maison dans le quartier résidentiel et pavillonnaire Haotsar dans la rue privée et prisée Hamoshava. Une superbe maison de ville lumineuse de 160 m² construite sur un terrain de 250 m² dans l'une des plus belles rues du quartier Haotsar ! Caractéristiques : ⭐️ Maison familiale de 5 pièces, ⭐️ Grande cuisine neuve et design avec de nombreux rangements et son bar en marbre ! ⭐️ Jardin soigné à l'arrière avec arbres fruitiers, ⭐️ Grand salon, pièce sécurisée au rez-de-chaussée, ⭐️ 3 chambres à l'étage dont une suite parentale luxueuse avec sa terrasse fermée, ⭐️ Des travaux de rénovation ont été effectués récemment avec des matériaux standard haut de gamme, ⭐️ Accès rapide à la gare et aux autoroutes 2 et 4. ⭐️ À côté du parc Yehoshua, des écoles, ganims et à quelques minutes des commodités du centre-ville. Une maison familiale raffinée pour faire grandir vos enfants dans un environnement où il fait bon vivre ! Prix exceptionnel ! Pour plus d'informations : Ra'hel Benguigui, Votre agent immobilier, Département francophone de RE/MAX Hadera. Licence n° 313736

Localisation sur la carte

Hadera, Israël
Soins de santé
Épiceries
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Bonne affaire
Ascalon, Israël
depuis
$567,840
Quartier résidentiel Projet ben yehuda 192
Tel-Aviv, Israël
depuis
$3,90M
Quartier résidentiel Holyland - beit vagan - jérusalem
Jérusalem, Israël
depuis
$1,55M
Quartier résidentiel Affaire exceptionnelle : appartement 4 pièces à ashdod à youd bet
Ashdod, Israël
depuis
$706,420
Quartier résidentiel Sublime 3 pièces + balcon / immeuble moderne avec parking
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,45M
Vous regardez
Quartier résidentiel Tournez la clé ! brossez-vous les dents ! et dormez…
Hadera, Israël
depuis
$4,00M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Une adresse stratégique à jérusalem : borochov – kiryat hayovel, jérusalem
Quartier résidentiel Une adresse stratégique à jérusalem : borochov – kiryat hayovel, jérusalem
Quartier résidentiel Une adresse stratégique à jérusalem : borochov – kiryat hayovel, jérusalem
Quartier résidentiel Une adresse stratégique à jérusalem : borochov – kiryat hayovel, jérusalem
Quartier résidentiel Une adresse stratégique à jérusalem : borochov – kiryat hayovel, jérusalem
Quartier résidentiel Une adresse stratégique à jérusalem : borochov – kiryat hayovel, jérusalem
Quartier résidentiel Une adresse stratégique à jérusalem : borochov – kiryat hayovel, jérusalem
Jérusalem, Israël
depuis
$8,94M
Borochov – Kiryat HaYovel, Jérusalem Une adresse prestigieuse au cœur d’un quartier en plein essor Votre nouvelle vie commence ici Découvrez un projet résidentiel unique sur la rue Borochov, l’une des adresses les plus prisées de Kiryat HaYovel. Un quartier calme et verdoyant, à quelques mi…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Bat yam résidentiel très haut de gamme
Quartier résidentiel Bat yam résidentiel très haut de gamme
Quartier résidentiel Bat yam résidentiel très haut de gamme
Quartier résidentiel Bat yam résidentiel très haut de gamme
Quartier résidentiel Bat yam résidentiel très haut de gamme
Afficher tout Quartier résidentiel Bat yam résidentiel très haut de gamme
Quartier résidentiel Bat yam résidentiel très haut de gamme
Bat Yam, Israël
depuis
$2,30M
LE GÉNÉRAL BAT YAM Tour iconique | Résidentiel très haut de gamme Immeuble : Tour de 41 étages Banque accompagnatrice : Mizrahi Tefahot Livraison fin 2029 Plage : environ 700–800 m Accès : tramway à proximité habiter à 15/20 minutes de Tel Aviv Le projet Un programme résidentiel très…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel ExclusivitÉ meier tower - À vendre appartement de luxe boulevard rothschild
Quartier résidentiel ExclusivitÉ meier tower - À vendre appartement de luxe boulevard rothschild
Quartier résidentiel ExclusivitÉ meier tower - À vendre appartement de luxe boulevard rothschild
Quartier résidentiel ExclusivitÉ meier tower - À vendre appartement de luxe boulevard rothschild
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,28M
EXCLUSIVITÉ MEIER TOWER - À VENDRE APPARTEMENT DE LUXE BOULEVARD ROTHSCHILD 6 750 000,00 ₪ Découvrez cet incroyable appartement de 75 m² situé dans la prestigieuse Meier Tower sur le boulevard Rothschild, l'adresse la plus recherchée de Tel Aviv. Cette propriété exceptionnelle offre des car…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller