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Quartier résidentiel Majestueux appartement à vendre 5 pièces transformé en 4 à ashdod

Ashdod, Israël
depuis
$1,77M
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9
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ID: 36392
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ashdod
  • Adresse
    Arik Einstein

À propos du complexe

Majestueux 5 pièces transformé en 4 à Ashdod "Mar", haut standing, étage élevé, vue mer et "Gan Hair". Résidence "Le Deauville", avec 4 ascenseurs, en face du théâtre et de la mairie, à 5 minutes à pied de la plage, à 1 minute des cafés, des restaurants, des centres commerciaux, des moyens de transport ! Le meilleur emplacement de la ville !

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Ashdod, Israël
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