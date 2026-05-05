  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Jérusalem
  4. Quartier résidentiel Holyland golden heights

Quartier résidentiel Holyland golden heights

Jérusalem, Israël
depuis
$1,32M
;
2
Laisser une demande
ID: 36295
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/05/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem
  • Adresse
    brhm prrh

À propos du complexe

## **Présentation du projet – Groupement d'Achat Holyland, Jérusalem** Situé au cœur du quartier recherché de **Holyland à Jérusalem**, ce nouveau projet résidentiel propose une opportunité rare d'acquérir un appartement dans un environnement moderne, verdoyant et parfaitement connecté aux axes majeurs de la ville. Pensé pour offrir confort, qualité de vie et pérennité, l'immeuble se compose d'un **rez-de-jardin et de trois étages**, pour un total de **12 appartements spacieux**, allant du **3 pièces au 4 pièces**. Chaque logement bénéficie d'une conception soignée, d'espaces optimisés et d'une belle luminosité. Les appartements sont agrémentés de **terrasses généreuses**, tandis que les rez-de-jardin profitent de **jardins privatifs**, idéaux pour les familles ou pour ceux qui recherchent un cadre de vie calme et verdoyant. Le projet inclut également un **parking en sous-sol**, garantissant confort et sécurité au quotidien, ainsi qu'un standard de construction conforme aux exigences modernes en matière d'isolation, de durabilité et de qualité des matériaux. La **livraison est prévue sur 36 mois**, permettant aux acquéreurs de planifier sereinement leur installation ou leur investissement. Ce groupement d'achat représente une occasion unique de rejoindre un projet immobilier à taille humaine, dans l'un des quartiers les plus prisés de Jérusalem, tout en bénéficiant de conditions avantageuses et d'un cadre de vie exceptionnel. Notre agence se tient à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.

Localisation sur la carte

Jérusalem, Israël
Éducation
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel À saisir ! superbe appartement de 4 pièces au-dessus du beth habad francophone !
Hadera, Israël
depuis
$2,05M
Quartier résidentiel Immeuble neuf 2 pièces + terrasse avec parking
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,49M
Quartier résidentiel Exceptionnel. luxueux. rare
Tel-Aviv, Israël
depuis
$7,44M
Quartier résidentiel Duplex penthouse vue mer + piscine + 2 parkings + cave
Herzliya, Israël
depuis
$8,450
Quartier résidentiel Penthouse duplex à 2 pas du lac
Ascalon, Israël
depuis
$2,40M
Vous regardez
Quartier résidentiel Holyland golden heights
Jérusalem, Israël
depuis
$1,32M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Appartement à vendre à jérusalem
Quartier résidentiel Appartement à vendre à jérusalem
Jérusalem, Israël
depuis
$963,300
4 pièces à vendre dans un immeuble de charme situé au cœur d'une atmosphère pastorale de Jérusalem et à seulement quelques minutes à pied de Baka. Proche de tout : écoles, synagogues, centres culturels et de divertissement et bien sûr de la vieille ville. Le bâtiment dispose d'un ascenseur e…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Jérusalem - quartier mamilla - bureau à louer
Quartier résidentiel Jérusalem - quartier mamilla - bureau à louer
Quartier résidentiel Jérusalem - quartier mamilla - bureau à louer
Quartier résidentiel Jérusalem - quartier mamilla - bureau à louer
Quartier résidentiel Jérusalem - quartier mamilla - bureau à louer
Afficher tout Quartier résidentiel Jérusalem - quartier mamilla - bureau à louer
Quartier résidentiel Jérusalem - quartier mamilla - bureau à louer
Jérusalem, Israël
depuis
$39,884
Jérusalem – Quartier Mamilla – Bureau à louer Situé au 2e et dernier étage, plateau complet de 809 m² brut, avec vue sur les remparts de Jérusalem. Loyer mensuel : 118 000 ₪ Charges de gestion : 24 270 ₪ par mois
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Immense salon
Quartier résidentiel Immense salon
Quartier résidentiel Immense salon
Quartier résidentiel Immense salon
Quartier résidentiel Immense salon
Afficher tout Quartier résidentiel Immense salon
Quartier résidentiel Immense salon
Jérusalem, Israël
depuis
$1,93M
Appartement récent dans immeuble luxueux avec gardien 24h/24, ascenseur, terrasse 16 m², vue sur le Mont du Temple, chauffage et climatisation, parking, environnement calme, disponible immédiatement
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller