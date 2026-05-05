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Quartier résidentiel Appartement a vendre rénové a ashdod

Ashdod, Israël
depuis
$963,300
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6
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ID: 36383
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ashdod
  • Adresse
    Moshe Ibn Ezra, 11

À propos du complexe

Appartement a vendre rénové a Ashdod de 154 m2 avec cave situé a "HE" a proximité de commerces, écoles, synagogues, bus

Localisation sur la carte

Ashdod, Israël
Loisirs

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