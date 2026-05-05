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Quartier résidentiel Appartement rénové à deux pas de la mer

Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,86M
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7
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ID: 36282
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Ibn Gabirol

À propos du complexe

3 pièces de 80m² avec balcon, ascenseur et parking très proche mer dans une rue calme. Entièrement rénové avec 2 salles de bains.

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
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