  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Jérusalem
  4. Quartier résidentiel Superbe appartement rénové avec des prestations haut de gamme

Quartier résidentiel Superbe appartement rénové avec des prestations haut de gamme

Jérusalem, Israël
depuis
$1,54M
;
Quartier résidentiel Superbe appartement rénové avec des prestations haut de gamme
1
Laisser une demande
ID: 36412
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/05/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem

À propos du complexe

Superbe appartement de 4 chambres + une unité louée adjacente à l'appartement, avec autorisation de fermer un balcon de chambre. Vue imprenable.

Localisation sur la carte

Jérusalem, Israël
Soins de santé
Épiceries
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Bonne affaire
Ascalon, Israël
depuis
$540,800
Quartier résidentiel Magnifique 5 pièces avec immense terrasse
Jérusalem, Israël
depuis
$2,13M
Quartier résidentiel Nouveau projet en presale - rue kadoshei kaire - bat yam
Bat Yam, Israël
depuis
$2,71M
Quartier résidentiel Villa de prestige à vendre à ashdod – quartier youd zayin, 2e ligne de mer
Ashdod, Israël
depuis
$2,67M
Quartier résidentiel Bonne occasion
Jérusalem, Israël
depuis
$1,01M
Vous regardez
Quartier résidentiel Superbe appartement rénové avec des prestations haut de gamme
Jérusalem, Israël
depuis
$1,54M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel 2 pièces à vendre - excellent investissement
Quartier résidentiel 2 pièces à vendre - excellent investissement
Quartier résidentiel 2 pièces à vendre - excellent investissement
Quartier résidentiel 2 pièces à vendre - excellent investissement
Quartier résidentiel 2 pièces à vendre - excellent investissement
Quartier résidentiel 2 pièces à vendre - excellent investissement
Tel-Aviv, Israël
depuis
$811,200
À vendre à proximité de Frishman. 2 pièces de 36m², 2ème étage. Actuellement loué 5 000₪. À deux pas de la plage. Prix : 2 500 000 NIS
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Grand 3 pièces rdc ensoleillé et calme à kiryat moshe
Quartier résidentiel Grand 3 pièces rdc ensoleillé et calme à kiryat moshe
Quartier résidentiel Grand 3 pièces rdc ensoleillé et calme à kiryat moshe
Quartier résidentiel Grand 3 pièces rdc ensoleillé et calme à kiryat moshe
Quartier résidentiel Grand 3 pièces rdc ensoleillé et calme à kiryat moshe
Afficher tout Quartier résidentiel Grand 3 pièces rdc ensoleillé et calme à kiryat moshe
Quartier résidentiel Grand 3 pièces rdc ensoleillé et calme à kiryat moshe
Jérusalem, Israël
depuis
$3,20M
Au cœur de Kiryat Moshe, dans un cadre verdoyant face à une aire de jeux pour enfants, ce spacieux appartement de 3 pièces d'environ 85 m² comprend deux balcons : l'un fermé (environ 10 m²) et l'autre ouvert sur le séjour, idéal pour l'installation d'une soucca. Bénéficiant d'une triple expo…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel 3 pièces bien situé
Quartier résidentiel 3 pièces bien situé
Quartier résidentiel 3 pièces bien situé
Jérusalem, Israël
depuis
$1,589
Bien agencé
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller