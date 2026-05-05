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Quartier résidentiel Appartement à rénover avec très grand potentiel

Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,69M
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ID: 36269
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Luria, 4

À propos du complexe

Rue Droyanov, petite rue très calme à deux pas de la rue Bograshov et de la mer. Immeuble d'angle Appartement "דירת סבתה" 104m² au cadastre Beaucoup de balcons fermés donc on peut dire facilement 115m² Vue totalement dégagée Très lumineux Toutes orientations Très calme À deux pas de la plage 2ème étage Pas d'ascenseur, miklat Possibilité de parking en face Prix : 5.000.000₪ Très beau potentiel avec très belle hauteur sous plafonds À ne pas rater !

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Tel-Aviv, Israël
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