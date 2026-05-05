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Quartier résidentiel Magnifique 2 pièces neuf avec balcon soucca

Jérusalem, Israël
depuis
$1,01M
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4
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ID: 36369
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem
  • Adresse
    HaNeviim, 31

À propos du complexe

En plein cœur du centre-ville, proche du tramway et à 10 min de la Mamilla à pied : petit immeuble neuf de 3 étages avec lobby, ascenseurs de Shabbat, et superbe patio verdoyant ! Appartement 2 pièces 58m2 + balcon Soucca, très lumineux, spacieux, entièrement agencé et meublé par une architecte d'intérieur, pièce sécurisée (mamad), climatisation centrale, chauffage par radiateurs, salle de bains avec baignoire, parking privé.

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Jérusalem, Israël
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