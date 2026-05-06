Quartier résidentiel Magnifique appartement de 4 pièces au centre-ville de hadera

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BZH
Nouvelle exclusivité de RE/MAX Hadera !
À vendre, un sublime appartement de 4 pièces comme neuf au cœur du centre-ville de Hadera !
- Appartement haut-de-gamme de 4 pièces, d’environ 100 m²,
- Balcon d’environ 12 m² avec une belle vue urbaine dégagée et un aperçu mer !
- Au 7ème étage sur 9,
- Un grand salon bien agencé avec un véritable open space,
- Une superbe cuisine améliorée moderne avec de nombreux rangements,
- Une magnifique suite parentale design avec salle d’eau et toilettes,
- 2 chambres supplémentaires dont une pièce sécurisée,
- Climatisation, système domotique,
- Sans murs mitoyens – calme et intimité,
- 2 ascenseurs, dont un de Shabbat,
- Superbe immeuble, d’un promoteur réputé, avec un très beau lobby,
- Parking souterrain.
Excellent emplacement très central – banques, communautés, commerces et transports accessibles à pied !
Contactez-nous :
RE/MAX Hadera, Rah'el Benguigui.
Licence professionnelle 313736.
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Hadera, Israël
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