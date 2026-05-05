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Quartier résidentiel 5 pièces exceptionnel

Ascalon, Israël
depuis
$692,900
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ID: 36491
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ascalon
  • Adresse
    Yiftah HaGiladi

À propos du complexe

Appartement 5 pièces au cœur de Barnea. Immeuble de standing. Chambre parentale avec salle de bain et dressing, chambre adolescent avec salle de bain. Très spacieux, lumineux.

Localisation sur la carte

Ascalon, Israël
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