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Quartier résidentiel Clair, dans rue calme, dans un immeuble neuf, etage haut avec vue, magnifique

Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,91M
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ID: 36272
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Basel

À propos du complexe

Dans un immeuble neuf, très bel appartement d’une surface de 85m2 Constitué de 3 pièces, 2 chambres à coucher dont une mamad (chambre de sécurité) Grande salle de bains 5 eme étage Ascenseur Vue magnifique sur la rue Basel Très calme et très lumineux Orientation sud À NA PAS MANQUER

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
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