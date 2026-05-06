  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Jérusalem
  4. Quartier résidentiel Appartement de luxe à louer à jérusalem - waldorf astoria

Quartier résidentiel Appartement de luxe à louer à jérusalem - waldorf astoria

Jérusalem, Israël
depuis
$30,000
;
11
Laisser une demande
ID: 35529
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 06/05/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem
  • Adresse
    Shlomo HaMelekh

À propos du complexe

Waldorf Astoria – Résidences de luxe, Jérusalem Dans l'une des résidences les plus prestigieuses de Jérusalem 4 pièces 3 suites complètes 2 espaces salon 2 cuisines 250 m², entièrement meublé haut standing Balcon Parking Service de sécurité (gardien) Lobby de prestige Prix incluant les charges (Vaad Bayit)

Localisation sur la carte

Jérusalem, Israël
Éducation
Soins de santé
Épiceries

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Le seul programme neuf a ashdod qui n'est pas une tour !
Ashdod, Israël
depuis
$1,45M
Quartier résidentiel Cottage triplex rare
Jérusalem, Israël
depuis
$1,89M
Quartier résidentiel Appartement 4 pièces et demi a ashdod a la city a vendre
Ashdod, Israël
depuis
$846,600
Quartier résidentiel Majestueux 5 pièces à ashdod
Ashdod, Israël
depuis
$1,09M
Quartier résidentiel Spacieux
Jérusalem, Israël
depuis
$3,13M
Vous regardez
Quartier résidentiel Appartement de luxe à louer à jérusalem - waldorf astoria
Jérusalem, Israël
depuis
$30,000
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Projet neuf sur raanana
Quartier résidentiel Projet neuf sur raanana
Quartier résidentiel Projet neuf sur raanana
Quartier résidentiel Projet neuf sur raanana
Quartier résidentiel Projet neuf sur raanana
Quartier résidentiel Projet neuf sur raanana
Quartier résidentiel Projet neuf sur raanana
Raanana, Israël
depuis
$4,88M
Mardochée Khayat vous propose de découvrir Lev Raanana , un projet résidentiel inédit situé en plein centre-ville. Projet haut de gamme – HaGalil 27 & Maccabi 25/27 Vivez dans l’un des quartiers les plus recherchés de Raanana, un emplacement premium, calme et verdoyant, à deux pas : Des m…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel 3 pièces quartier afridar récent
Quartier résidentiel 3 pièces quartier afridar récent
Quartier résidentiel 3 pièces quartier afridar récent
Quartier résidentiel 3 pièces quartier afridar récent
Quartier résidentiel 3 pièces quartier afridar récent
Ascalon, Israël
depuis
$540,600
3 pièces, bon investissement
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Appartement à rénover avec très grand potentiel
Quartier résidentiel Appartement à rénover avec très grand potentiel
Quartier résidentiel Appartement à rénover avec très grand potentiel
Quartier résidentiel Appartement à rénover avec très grand potentiel
Quartier résidentiel Appartement à rénover avec très grand potentiel
Quartier résidentiel Appartement à rénover avec très grand potentiel
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,70M
Rue Droyanov, petite rue très calme à deux pas de la rue Bograshov et de la mer. Immeuble d'angle Appartement "דירת סבתה" 104m² au cadastre Beaucoup de balcons fermés donc facilement 115m² Vue totalement dégagée Très lumineux Toutes orientations Très calme À deux pas de la plage 2ème étage …
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller