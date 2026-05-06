  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Raanana
  4. Quartier résidentiel Central . 2 terrasses. proches commerces

Quartier résidentiel Central . 2 terrasses. proches commerces

Raanana, Israël
depuis
$4,87M
;
5
Laisser une demande
ID: 35865
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/05/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District centre
  • Région
    Petah Tikva Subdistrict
  • Ville
    Raanana
  • Adresse
    HaNotrim

À propos du complexe

Situé dans un environnement résidentiel recherché à Raanana, ce duplex de 5 pièces offre un équilibre rare entre volumes intérieurs et espaces extérieurs. Un bien pensé pour une vraie vie de famille, avec une organisation sur deux niveaux fluide et fonctionnelle. ✔️ 5 pièces ✔️ 2 terrasses → 80 m² à l’étage supérieur – un véritable espace de vie extérieur → 12 m² au niveau du salon ✔️ Cuisine cacher aux beaux volumes ✔️ Mamad ✔️ 3 salles de bain | 4 toilettes ✔️ 2 parkings ✔️ Cave ✔️ 5e étage avec ascenseur (Shabbat) ✔️ Orientation Nord-Est Ce qui fait la différence : La terrasse de 80 m². Un espace rare à Raanana, qui change complètement la manière de vivre l’appartement. Un bien qui offre à la fois le confort d’un appartement… et les avantages d’une maison.

Localisation sur la carte

Raanana, Israël
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel 2 pièces haneviim centre-ville
Jérusalem, Israël
depuis
$975,800
Quartier résidentiel Spécial investisseurs
Ascalon, Israël
depuis
$567,800
Quartier résidentiel 3 pièces quartier afridar récent
Ascalon, Israël
depuis
$540,600
Quartier résidentiel Bat yam – itzhak sadeh mini-penthouse de standing avec vue mer panoramique
Bat Yam, Israël
depuis
$1,67M
Quartier résidentiel Givat shmuel : opportunité stratégique au cœur du gush dan
Giv'at Shmuel, Israël
depuis
$924,885
Vous regardez
Quartier résidentiel Central . 2 terrasses. proches commerces
Raanana, Israël
depuis
$4,87M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Quartier calme
Quartier résidentiel Quartier calme
Quartier résidentiel Quartier calme
Quartier résidentiel Quartier calme
Quartier résidentiel Quartier calme
Afficher tout Quartier résidentiel Quartier calme
Quartier résidentiel Quartier calme
Ashdod, Israël
depuis
$731,000
Au cœur du quartier Youd Beit, appartement 3 pièces spacieux et lumineux, vue dégagée
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel 4 pièces récent quartier barnea en très bon état
Quartier résidentiel 4 pièces récent quartier barnea en très bon état
Quartier résidentiel 4 pièces récent quartier barnea en très bon état
Quartier résidentiel 4 pièces récent quartier barnea en très bon état
Quartier résidentiel 4 pièces récent quartier barnea en très bon état
Ascalon, Israël
depuis
$605,200
Bel appartement 4 pièces dans immeuble récent
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel 3 pièces neuf avec ascenseur proche mer
Quartier résidentiel 3 pièces neuf avec ascenseur proche mer
Quartier résidentiel 3 pièces neuf avec ascenseur proche mer
Quartier résidentiel 3 pièces neuf avec ascenseur proche mer
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,44M
Immeuble neuf - Livraison juin 2024 Ascenseur, vue mer partielle Très lumineux, 3 minutes à pied de la plage Appartement parfait pour investissement, pied-à-terre, Airbnb
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller