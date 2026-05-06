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Quartier résidentiel Bel appartement avec terrasse dans un immeuble neuf - projet de qualité

Netanya, Israël
depuis
$986,960
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9
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ID: 36192
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District centre
  • Région
    HaSharon Subdistrict
  • Ville
    Netanya
  • Adresse
    Tchernichovsky, 12

À propos du complexe

Mardochée Khayat vous invite à vivre dans un de nos projets résidentiels de Netanya. Le projet est situé dans le quartier en face de Kiriat Hasharon, proche des nouveaux accès à l'autoroute 2 (Tel Aviv/Haifa). Le Projet Nevo Hasharon est situé à proximité du country Elystour, synagogue, supermarché, gan. Caractéristiques du projet : Le complexe Nevo Hasharon comprend 2 tours résidentielles aux prestations de haut standing. La prestigieuse tour résidentielle sera entourée de jardins et de son parc de jeux privé à la résidence. Le projet Nevo Hasharon respecte toutes les normes écologiques et économiques. Un magnifique lobby d'une très belle hauteur sous plafond. Celui-ci présentera un poste de garde et une décoration réalisée par un designer. 4 ascenseurs luxueux, rapides et modernes. La résidence disposera d'une salle de sport ainsi qu'une salle aire de jeux (jumbori). Le projet est accompagné d'une garantie bancaire. Caractéristiques de l'appartement : Appartement de 5 pièces de côté d'une surface : 132m² + 23m² de terrasse Appartement de 5 pièces de face d'une surface : 117m² + 21m² de terrasse Prestations intérieures de haut standing : Carrelage granit porcelaine 80/80. Carrelage granit porcelaine dans les chambres ou parquet au choix. Terrasse choix carrelage, parquet ou teck. Climatisation centralisée. Portes intérieures de haute qualité. Choix de cuisine parmi les meilleures sociétés du marché, plan de travail en marbre. Carrelage des salles de bains. Toilettes suspendues. Stores électriques dans toute la maison. Robinetterie mitigeur de qualité. Appartement vendu avec une place de parking.

Localisation sur la carte

Netanya, Israël
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