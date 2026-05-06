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Quartier résidentiel Superbe affaire en bord de mer à ashdod

Ashdod, Israël
depuis
$425,000
06/05/2026
$425,000
05/05/2026
$422,500
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7
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ID: 35899
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 06/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ashdod
  • Adresse
    HaTayelet

À propos du complexe

Superbe affaire en bord de mer à Ashdod : appartement 2 pièces dans la résidence « Ashdod Beach », en première ligne sur la Tayelet, face à la mer. Au 6e étage avec deux ascenseurs, cet appartement offre un balcon avec vue mer et un agencement idéal : entrée sur une pièce de vie lumineuse, kitchenette, chambre avec douche et WC suspendu. Un bien parfait pour profiter de la mer au quotidien, ou réaliser un investissement rentable dans l'un des emplacements les plus demandés. Tout est accessible à pied : plage, restaurants branchés, cafés, supermarché et commodités. Ici, vous achetez un emplacement premium à un prix rare. Une opportunité à saisir rapidement.

Localisation sur la carte

Ashdod, Israël
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Ashdod, Israël
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