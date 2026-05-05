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Quartier résidentiel Appartement en duplex de 3 pièces

Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,36M
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7
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ID: 36283
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Sderot David Ben Gurion

À propos du complexe

À vendre | Duplex avec toit privé – Ben Yehuda / Arlozorov ✨ Dans un immeuble rénové avec ascenseur ? 5e étage Duplex unique, 3 pièces dont une chambre sécurisée (mamad) Environ 100 m² habitables + toit privé d'environ 40 m² ? ? Premier niveau : Salon spacieux Cuisine Grande chambre sécurisée (mamad) Toilettes et salle de bain ? Deuxième niveau : Suite parentale luxueuse Dressing Accès à un magnifique toit avec belle ouverture et beaucoup de lumière ☀️ ? Prix : 6 980 000 ₪

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Tel-Aviv, Israël
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