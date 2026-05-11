Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, dans un bel immeuble, dans un immeuble neuf, haut standing, luxueux, projet de qualité, vue sur la mer

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Situation du projet
Mardochee vous invite à vivre dans un de nos projet résidentielle de Netanya .
Le projet est situé dans le nouveau quartier appeler Parc Hayam en face de nat 600
Proximité du bord de mer et plus précisément Grace au nouvelle ascenseur de la plage du Island en cour de construction
Le Sense est situé dans un secteur très en vogue, touristique les plus beaux hôtel sont déjà ouverts (Island,Ramada,West Lagoon)
Caractéristiques du projet
La prestigieuse tour résidentielle sera entourée de jardins et de sont parc de jeux privé à la résidence
Le projet Sense respect toutes les normes écologiques et économiques
Un magnifique lobby d une hauteur de 6 mètres de haut
Celui ci présentera un poste de garde et une décoration réalisée par un désigner
4 ascenseurs luxueux ultra rapides et moderne
Dans le complexe Sense , vous profiterez d'installations de remise en forme, de complexes de yoga, d'un jardin bien entretenu, des espaces de détente pour les propriétaires
Le projet est accompagné d une Garantie bancaire
Caractéristiques de l appartement
Appartement de 5 pièces façade
Surface de 142m2 plus une terrasse de 26m2
Appartement de 5 pièces côte
Surface de 131m2 plus une terrasse de 17m2
Prestation intérieur très luxueux
Carrelage granit porcelaine 80/80 ou 100/100
Carrelage granit porcelaine dans les chambres ou parquet au choix.
Terrasse choix carrelage, parquet ou teck
Climatisation centralisée dernière génération.
Portes Interieur de haute qualité
Choix de cuisine, parmi les meilleures sociétés du marché,plan de travail en marbre
Carrelage des salles de bains jusqu'au plafond
Toilettes suspendus
4 points domotique
Préparation home cinéma
Stores électriques dans toutes la maison
Robinetterie mitigeur de qualité
Appartement vendu avec place de parking
Livraison Mai 2027
Localisation sur la carte
Netanya, Israël
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs
Calculateur d'hypothèque
Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
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