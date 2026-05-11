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Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, dans un bel immeuble, dans un immeuble neuf, haut standing, luxueux, projet de qualité, vue sur la mer

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ID: 36175
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 11/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District centre
  • Région
    HaSharon Subdistrict
  • Ville
    Netanya
  • Adresse
    Tchernichovsky, 12

À propos du complexe

Situation du projet Mardochee vous invite à vivre dans un de nos projet résidentielle de Netanya . Le projet est situé dans le nouveau quartier appeler Parc Hayam en face de nat 600 Proximité du bord de mer et plus précisément Grace au nouvelle ascenseur de la plage du Island en cour de construction Le Sense est situé dans un secteur très en vogue, touristique les plus beaux hôtel sont déjà ouverts (Island,Ramada,West Lagoon) Caractéristiques du projet La prestigieuse tour résidentielle sera entourée de jardins et de sont parc de jeux privé à la résidence Le projet Sense respect toutes les normes écologiques et économiques Un magnifique lobby d une hauteur de 6 mètres de haut Celui ci présentera un poste de garde et une décoration réalisée par un désigner 4 ascenseurs luxueux ultra rapides et moderne Dans le complexe Sense , vous profiterez d'installations de remise en forme, de complexes de yoga, d'un jardin bien entretenu, des espaces de détente pour les propriétaires Le projet est accompagné d une Garantie bancaire Caractéristiques de l appartement Appartement de 5 pièces façade Surface de 142m2 plus une terrasse de 26m2 Appartement de 5 pièces côte Surface de 131m2 plus une terrasse de 17m2 Prestation intérieur très luxueux Carrelage granit porcelaine 80/80 ou 100/100 Carrelage granit porcelaine dans les chambres ou parquet au choix. Terrasse choix carrelage, parquet ou teck Climatisation centralisée dernière génération. Portes Interieur de haute qualité Choix de cuisine, parmi les meilleures sociétés du marché,plan de travail en marbre Carrelage des salles de bains jusqu'au plafond Toilettes suspendus 4 points domotique Préparation home cinéma Stores électriques dans toutes la maison Robinetterie mitigeur de qualité Appartement vendu avec place de parking Livraison Mai 2027

Localisation sur la carte

Netanya, Israël
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Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs

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