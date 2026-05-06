  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Ascalon
  4. Quartier résidentiel Face au lac

Quartier résidentiel Face au lac

Ascalon, Israël
depuis
$663,000
06/05/2026
$663,000
05/05/2026
$659,100
;
10
Laisser une demande
ID: 35533
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 06/05/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ascalon
  • Adresse
    Emek HaEla, 31 brbwr

À propos du complexe

Appartement en première ligne face au lac avec balcon souccah Superbe appartement 4 pièces, spacieux et lumineux, offrant une vue dégagée. Immeuble de charme de 4 étages Climatisation centrale et individuelle dans chaque pièce Débarras attenant, parking privé

Localisation sur la carte

Ascalon, Israël
Soins de santé
Épiceries
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Superbe 3 pieces avec balcon parking et cave pres de kikar hamedina
Tel-Aviv, Israël
depuis
$4,39M
Quartier résidentiel Superbe 2 pieces a 2 pas de la mer et de bograshov
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,80M
Quartier résidentiel Grand jardin
Ascalon, Israël
depuis
$1,07M
Quartier résidentiel Appartement à vendre - haneviim - jérusalem
Jérusalem, Israël
depuis
$2,89M
Quartier résidentiel 3 pièces neuf avec parking souterrain
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,56M
Vous regardez
Quartier résidentiel Face au lac
Ascalon, Israël
depuis
$663,000
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Vos bureaux prêts à accueillir votre activité à givat shaul - jerusalem immobilier 026786595
Quartier résidentiel Vos bureaux prêts à accueillir votre activité à givat shaul - jerusalem immobilier 026786595
Quartier résidentiel Vos bureaux prêts à accueillir votre activité à givat shaul - jerusalem immobilier 026786595
Quartier résidentiel Vos bureaux prêts à accueillir votre activité à givat shaul - jerusalem immobilier 026786595
Quartier résidentiel Vos bureaux prêts à accueillir votre activité à givat shaul - jerusalem immobilier 026786595
Jérusalem, Israël
depuis
$2,210
Découvrez une entité de 3 bureaux en très bon état, située dans l’immeuble prisé Beit HaShnav, au 12 rue Beit HaDfus, au 3e étage avec ascenseur. Un espace fonctionnel et agréable comprenant une kitchenette, une zone toilettes, une belle luminosité et une atmosphère calme propice à la produc…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Penthouse 5 pièces neuf, emplacement de choix bat yam
Quartier résidentiel Penthouse 5 pièces neuf, emplacement de choix bat yam
Quartier résidentiel Penthouse 5 pièces neuf, emplacement de choix bat yam
Bat Yam, Israël
depuis
$1,41M
Penthouse neuf de 134 m² + 41 m² de terrasse. Ascenseur et parking inclus. Très lumineux, parfait pour une famille. Emplacement recherché
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Luxueux 5 pièces + terrasse vue mer
Quartier résidentiel Luxueux 5 pièces + terrasse vue mer
Quartier résidentiel Luxueux 5 pièces + terrasse vue mer
Quartier résidentiel Luxueux 5 pièces + terrasse vue mer
Tel-Aviv, Israël
depuis
$4,35M
Tour d'habitation haut de gamme en plein cœur de Tel Aviv. 153m² habitables + 14m² de terrasse avec vue mer. 2 caves + 2 parkings. Salle de sport, piscine, gardien 24h/24. Finitions très haut de gamme
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller