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Quartier résidentiel Maison de rêve meublée avec piscine à louer immédiatement !

Hadera, Israël
depuis
$12,900
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8
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ID: 36546
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 11/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Haïfa
  • Région
    Hadera Subdistrict
  • Ville
    Hadera
  • Adresse
    Golda Meir

À propos du complexe

בס״ד Nouvelle exclusivité à la location !! Vous recherchez une maison avec piscine, entièrement meublée, prête à vous accueillir ? RE/MAX Hadera vous présente une maison de rêve meublée à louer immédiatement, dans le quartier Bialik, à proximité du centre-ville de Hadera !! - Maison de 5 pièces (environ 170 m²), - Immense jardin avec piscine (terrain d’environ 500 m² !), - Grand et magnifique salon avec une belle hauteur sous plafond, - Cuisine casher entièrement équipée avec îlot central ! - 4 chambres, dont une suite parentale au rez-de-chaussée avec vue sur la piscine ! - Chambre sécurisée (Mamad), - 2 salles de bains, - Climatisation, parking, - Entrée immédiate ! - Garanties demandées. Prix : seulement 12 900 ₪, mobilier inclus !

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Hadera, Israël
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