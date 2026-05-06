  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Tel-Aviv
  4. Quartier résidentiel Projet immeuble boutique rue shenkin - tel aviv

Quartier résidentiel Projet immeuble boutique rue shenkin - tel aviv

Tel-Aviv, Israël
depuis
$6,32M
;
2
Laisser une demande
ID: 35674
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/05/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Shenkin, 15

À propos du complexe

Projet exclusif situé sur l’une des rues les plus prisées de Tel Aviv, combinant charme local et standing moderne. Réalisé par la société Gorel et conçu par Lior Ben Dov Architects, avec un haut niveau d’exigence et de finitions. Caractéristiques clés : Architecture élégante et plans optimisés Appartements spacieux avec terrasses Mamad dans chaque unité Projet intimiste avec prestations premium Typologies : *3 et 4 pièces *Appartement jardin *Penthouse avec toit privé et piscine Emplacement exceptionnel : À pied de Rothschild, du Carmel Market (150 m), de la mer et des lieux de vie Démarrage prochain Paiement flexible En résumé : un projet rare, ultra central, avec positionnement premium et fort potentiel patrimonial.

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Magnifique 3 pièces rénové avec balcon
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,24M
Quartier résidentiel Exceptionnel. architecte d'intérieur. luxueux.
Tel-Aviv, Israël
depuis
$3,37M
Quartier résidentiel La pépite !!! nouveau programme en pré-vente a la marina a ashdod, le plus proche de la plage !
Ashdod, Israël
depuis
$1,87M
Quartier résidentiel Akhziv - belle vue mer - bel appartement 5 piÈces
Nahariya, Israël
depuis
$877,200
Quartier résidentiel Appartement rénové à deux pas de la mer
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,87M
Vous regardez
Quartier résidentiel Projet immeuble boutique rue shenkin - tel aviv
Tel-Aviv, Israël
depuis
$6,32M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Appartement à vendre à baka
Quartier résidentiel Appartement à vendre à baka
Quartier résidentiel Appartement à vendre à baka
Quartier résidentiel Appartement à vendre à baka
Quartier résidentiel Appartement à vendre à baka
Afficher tout Quartier résidentiel Appartement à vendre à baka
Quartier résidentiel Appartement à vendre à baka
Jérusalem, Israël
depuis
$1,24M
Baka, dereh beit Lehem 49, au-dessus d'une maison authentique, 2e étage sans ascenseur, 4 pièces (mamad), 2 douches, 2 toilettes, 89 m2, terrasse souccah 7 m2, bon état, lumineux, vue dégagée. 3650000 shekels
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Netanya
Quartier résidentiel Netanya
Quartier résidentiel Netanya
Quartier résidentiel Netanya
Quartier résidentiel Netanya
Quartier résidentiel Netanya
Netanya, Israël
depuis
$782,000
Rue Emmanuel Mol/Nitza, 2ème ligne de mer, balcon, calme, lumineux, grand salon, ascenseur, cave, parking
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Appartement 5 pièces a vendre a ashdod, résidence avec piscine
Quartier résidentiel Appartement 5 pièces a vendre a ashdod, résidence avec piscine
Quartier résidentiel Appartement 5 pièces a vendre a ashdod, résidence avec piscine
Quartier résidentiel Appartement 5 pièces a vendre a ashdod, résidence avec piscine
Quartier résidentiel Appartement 5 pièces a vendre a ashdod, résidence avec piscine
Afficher tout Quartier résidentiel Appartement 5 pièces a vendre a ashdod, résidence avec piscine
Quartier résidentiel Appartement 5 pièces a vendre a ashdod, résidence avec piscine
Ascalon, Israël
depuis
$1,62M
À Vendre – Magnifique Appartement 5 Pièces à Dimri Tower, Ashdod Situé dans la prestigieuse résidence Dimri Tower, au cœur du quartier prisé de la City à Ashdod, ce superbe appartement de 5 pièces offre une qualité de vie exceptionnelle, face à la mer. D'une superficie de 159 m², avec une …
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller