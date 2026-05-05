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Quartier résidentiel Neuf, vue sur la mer

Nahariya, Israël
depuis
$635,440
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ID: 36455
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District nord
  • Région
    Acre Subdistrict
  • Village
    Nahariya
  • Adresse
    Wolfson

À propos du complexe

PROJET TOWER PREMIUM Appartements 4 et 5 pièces Livraison prévue juin 2027 A partir de 1.880.000 nis Revenus mensuels immédiats des la signature Vente direct constructeur sans frais d agence

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Nahariya, Israël
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