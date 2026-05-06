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Quartier résidentiel Appartement 3 pièces à vendre rue bograshov à tel-aviv, emplacement très central à 2 minutes à pied de la mer

Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,15M
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3
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ID: 35976
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Pinsker, 40

À propos du complexe

Situé sur la très prisée rue Bograshov, à seulement 2 minutes à pied de la mer, cet appartement représente une opportunité exceptionnelle au cœur de Tel Aviv. Détails du bien Superficie : 68 m² bien agencés Étage : 1er sur 4 (sans ascenseur) Orientation : Est – appartement lumineux toute la matinée Pièces : 3 pièces spacieuses et fonctionnelles Balcon : petit balcon idéal pour vos cafés du matin ou un coin lecture Salle de bain : moderne, rénovée avec goût Atouts principaux Emplacement recherché, au cœur de la vie urbaine de Tel Aviv À quelques pas de la plage, de la promenade et des rues commerçantes Environnement animé, proche des cafés, restaurants et galeries d'art Excellent potentiel locatif, dans l'un des secteurs les plus demandés de la ville

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Tel-Aviv, Israël
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Alimentation et boissons
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