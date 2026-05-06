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Quartier résidentiel A ne pas manquer !, grand, projet de qualité

Ofaqim, Israël
depuis
$482,800
06/05/2026
$482,800
05/05/2026
$479,960
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ID: 35848
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 06/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district de Beer-Sheva
  • Ville
    Ofaqim

À propos du complexe

Un grand projet avec un potentiel énorme.

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Ofaqim, Israël
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