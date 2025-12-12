  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Ofaqim

Nouveaux bâtiments à vendre en Ofaqim

appartements
1
Recherche de nouveaux bâtiments
Cacher
Recherche de nouveaux bâtiments
Recherche étendue Recherche compacte
Paramètres de recherche
Trier
Sur la carte
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, grand, projet de qualité
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, grand, projet de qualité
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, grand, projet de qualité
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, grand, projet de qualité
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, grand, projet de qualité
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, grand, projet de qualité
Ofaqim, Israël
depuis
$435,230
Un grand projet avec un potentiel énorme
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Sur la carte
Realting.com
Aller