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Quartier résidentiel Vous recherchez un grand duplex refait à neuf au centre-ville de hadera et au calme ?

Hadera, Israël
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ID: 35687
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Haïfa
  • Région
    Hadera Subdistrict
  • Ville
    Hadera
  • Adresse
    Ahad HaAm, 16

À propos du complexe

BZH RE/MAX Hadera vous présente en exclusivité un produit rare : - Grand duplex de 6 pièces d'environ 140 m², - Vaste terrasse pergola de 30 m², - Cuisine moderne ouverte sur le salon, - Salon avec éclairage d'ambiance, - Suite parentale spacieuse et confortable ainsi que 4 chambres supplémentaires, - 3 toilettes et 2 salles de bains, - Rénovation complète de la plomberie, des sols, portes et fenêtres, salles de bains et sanitaires, - 2 places de parking ! - Au 2ème étage, - Pièce sécurisée commune au pied de l'immeuble. À proximité des commodités, commerces, écoles et ganim. Proche des communautés francophones et à 12 minutes environ en voiture du bord de mer ! Pour une visite, contactez-nous : RE/MAX Hadera, Rachel Benguigui. Licence professionnelle 313736.

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Hadera, Israël
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