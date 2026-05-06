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Quartier résidentiel Appartement à louer - centre-ville - jérusalem

Jérusalem, Israël
depuis
$4,012
06/05/2026
$4,012
05/05/2026
$3,988
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9
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ID: 35896
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 06/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem

À propos du complexe

Dans la prestigieuse tour Savioney View, centre-ville Appartement 3 pièces 2 salles de bains complètes Entièrement meublé haut standing Mirpeset Place de parking

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Jérusalem, Israël
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